PRÉVISIONS : Bénéfice par action et chiffre d'affaires de Coca-Cola au deuxième trimestre devraient progresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article « BUZZ » de lundi, sans modification du texte)

28 juillet - ** L'action Coca-Cola KO.N a progressé de 1,9 % lundi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture du marché

** Wall Street s'attend à ce que le fabricant de boissons gazeuses annonce un BPA ajusté de 0,93 $ au deuxième trimestre, contre 0,87 $ au deuxième trimestre 2025, pour un chiffre d'affaires de 13,16 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 4 % par rapport au chiffre d'affaires de 12,62 milliards de dollars enregistré l'année dernière, selon les données de LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA a dépassé les prévisions à chaque fois, tandis que le chiffre d’affaires a atteint ou dépassé les attentes à sept reprises ** En avril, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre , KO a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté , misant sur une demande soutenue pour ses boissons et sodas haut de gamme sur des marchés clés tels que les États-Unis. KO a déclaré qu’il était peu improbable que la cyberattaque subie par sa filiale laitière, Fairlife, ait un impact significatif. Lundi, l’entreprise a annoncé la reprise de la majeure partie de la production dans quatre sites américains touchés, où les activités avaient été interrompues en raison de l’attaque. ** Le titre a clôturé à 83,85 $ contre un objectif de cours médian de 88 $, selon LSEG, qui recense 27 recommandations d’analystes: 5 “achat fort”, 16 “achat” et 6 “conserver” ** Depuis le début de l'année, l'action KO a progressé d'environ 20 %, contre une hausse d'environ 8 % pour l'indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI ** Les options KO laissent entrevoir une variation de 3,0 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, mardi, selon le service d’analyse des options ORATS; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 1,9 % enregistrée par le titre au cours des 12 derniers trimestres après la publication des résultats