PRÉVISIONS : Amazon devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre ; les investissements dans l'IA sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (mises à jour pour ajouter des données sur les options)

29 avril - ** L'action Amazon.com AMZN.O a progressé d'environ 0,4 % mercredi, réduisant ses gains après avoir brièvement atteint un record historique avant la publication de son rapport du premier trimestre prévue après la clôture du marché, les investisseurs se concentrant sur les dépenses en IA et la croissance de son activité cloud AWS

** Les analystes de Wall Street tablent sur un BPA ajusté de 1,64 $ au premier trimestre, contre 1,59 $ au premier trimestre de l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 177,30 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de près de 14 % en glissement annuel, selon LSEG ** Après la publication du dernier rapport trimestriel, l'action avait chuté suite à une hausse de plus de 50 % des dépenses d'investissement prévues pour 2026 pour le développement de son infrastructure d'IA. Alors qu'AMZN a eu du mal à susciter l'engouement autour de ses propres modèles d'IA, la société s'est imposée comme un leader dans la fourniture de puissance de calcul cloud pour le boom de l'IA ** La société s'est récemment engagée à investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic tandis que la start-up spécialisée dans l'IA a déclaré qu'elle dépenserait plus de 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour les technologies cloud d'Amazon.

** Les options sur AMZN laissent entrevoir une variation de 7,3 % du cours de l'action, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; au cours des huit derniers trimestres, en moyenne, le cours de l'action a varié de 5,6 % le lendemain de la publication des résultats, selon Trade Alert ** Le titre affiche une hausse d'environ 13,7 % depuis le début de l'année , surperformant le Nasdaq .IXIC (+ près de 6 %) et le Dow Jones Industrial Average .DJI (+ environ 1,6 %)

** Le titre AMZN s'échangeait dernièrement à 262,35 $ contre un objectif de cours médian de 285 $, en hausse par rapport aux 283 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui recense 71 recommandations d'analystes: 20 « achat fort », 47 « achat », 4 « conserver » et aucune recommandation de vente