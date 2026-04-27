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PRÉVISION : Verizon devrait afficher une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article « BUZZ » de vendredi, sans modification du texte)

27 avril - ** L'action Verizon Communications VZ.N a reculé de plus de 1 % vendredi, dans l'attente de ses résultats trimestriels attendus avant l'ouverture des marchés lundi

** Selon les analystes, l'opérateur télécom devrait afficher un BPA ajusté de 1,20 $ au premier trimestre, en hausse de 0,8 % en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 34,84 milliards de dollars contre 33,49 milliards au premier trimestre 2025, d'après les données de LSEG

** Selon LSEG, la société a atteint ou dépassé les prévisions de bénéfices des analystes au cours des huit dernières périodes de publication ** Le 30 janvier, VZ a prévu un bénéfice annuel et un flux de trésorerie disponible supérieurs aux attentes, après que des promotions agressives aient entraîné son plus fort nombre d'abonnements trimestriels depuis 6 ans

** Sur les 27 analystes couvrant le titre, les recommandations sont les suivantes: 11 « acheter » ou mieux, 15 « conserver » et 1 « vendre »

** Le cours cible médian à 12 mois pour VZ est de 50,0 $, en hausse de 1 $ par rapport au mois dernier, selon LSEG)

** Les options sur VZ laissent entrevoir une variation de 4,2 % pour l'action, dans un sens ou dans l'autre, lundi; ce chiffre est légèrement inférieur à la variation moyenne de 4,4 % enregistrée par le titre au cours des 12 derniers trimestres après la publication des résultats, selon les données du service d'analyse des options ORATS ** Depuis le début de l'année, l'action VZ a progressé de plus de 14 %, contre une hausse de 2,3 % pour le Dow Jones .DJI sur la même période

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 861,81 Pts Index Ex -0,57%
VERIZON COMM
46,630 USD NYSE -1,30%
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