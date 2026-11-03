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PRÉVISION : McDonald's recule, les investisseurs surveillent la croissance des ventes dans le rapport trimestriel
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 21:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action McDonald's MCD.N recule d'environ 1 % à 262,90 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue mercredi avant l'ouverture des marchés

** MCD devrait afficher une hausse de 5 % de son BPA ajusté, à 3,38 dollars, pour un chiffre d'affaires d'environ 7,3 milliards de dollars, en hausse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente

** Selon les données de LSEG, le BPA ajusté de MCD a répondu aux attentes à sept reprises au cours des huit derniers trimestres

** En septembre, MCD avait averti que la fréquentation des restaurants du secteur sur les principaux marchés resterait probablement stable tant que l’inflation resterait élevée.

** MCD n’avait pas atteint les attentes en matière de croissance des ventes aux États-Unis pour le deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses au restaurant

** 37 analystes couvrent MCD, lui attribuant une recommandation moyenne de “ACHETER” et un cours cible médian de 295 dollars, selon les données de LSEG

** MCD affiche une baisse d’environ 14 % depuis le début de l’année, contre une hausse d’environ 8 % de l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI

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