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PRÉVISION : Marvell recule avant la publication de ses résultats ; la demande de puces d'IA en point de mire
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 21:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action Marvell Technology MRVL.O a reculé de 0,5% jeudi, dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la Bourse, les investisseurs étant à l'affût d'informations sur la demande de puces d'IA et sur son récent partenariat avec Google ** Les valeurs du secteur des puces électroniques sont pour la plupart en hausse ce jour, après la publication mercredi en fin de journée d’un rapport exceptionnel de Nvidia NVDA.O

** MRVL, fabricant de puces pour infrastructures de données, devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en hausse d’environ 35%, passant de 2,01 milliards de dollars à 2,71 milliards, et un BPA ajusté de 0,92 dollar contre 0,67 dollar il y a un an, selon LSEG ** L’attention se portera sur les commentaires concernant son nouveau partenariat visant à développer des puces sur mesure pour Google ( GOOGL.O ), filiale d’Alphabet

** En mai, MRVL a indiqué s'attendre à ce que son activité de centres de données progresse d'environ 50% cette année, un indicateur clé que les investisseurs suivront de près

** 38 analystes sur 44 attribuent à l’action la note "acheter" ou "acheter fortement", tandis que six recommandent de "conserver"

** L’objectif de cours médian à Wall Street est de 271,06 $; le titre cotait dernièrement à 243,95 $

** Depuis le début de l’année, MRVL a bondi d’environ 187%, contre une hausse d’environ 14% pour l’indice Nasdaq .IXIC et une progression de 67% pour l’indice PHLX Semiconductor .SOX

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