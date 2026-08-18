PRÉVISION : Les ventes de Target devraient progresser alors que les dépenses de consommation sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action Target TGT.N a progressé de 1,6 % mardi pour atteindre 153,38 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mercredi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs étant à l'affût d'informations sur les dépenses de consommation

** Selon les données de LSEG, le grand distributeur américain devrait afficher au deuxième trimestre une hausse de près de 4 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires, à 26,14 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 2,33 dollars contre 2,05 dollars il y a un an ** Dans son rapport du premier trimestre, TGT a doublé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires alors que la société poursuit son redressement, mais a maintenu des perspectives prudentes en invoquant une situation tendue pour les consommateurs

** Suite à cette annonce, l’action TGT a progressé d’environ 57 % depuis le début de l’année, surperformant largement la baisse de 0,2 % du secteur « Biens de consommation de base » du S&P .SPLRCS et la hausse de 12,5 % du S&P 500 .SPX

** L'action se négociait récemment à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 17, supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 15

** Sur 40 analystes, 13 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 24 « conserver » et 3 « vendre »; le cours cible médian s’établit à 147,50 $, en hausse par rapport à 130 $ il y a un mois et à 126 $ le 18 mai