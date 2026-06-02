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PRÉVISION : Le titre Palo Alto Networks recule avant la publication des résultats
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 20:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action de Palo Alto Networks PANW.O a reculé de 1,7 % mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs guettant une forte croissance pour justifier la valorisation élevée de la société et le cours record de son action

** Selon les données de LSEG, la société de cybersécurité devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 29 % à 2,94 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,80 dollar, inchangé par rapport à l'année dernière

** Lundi, le titre a atteint un plus haut historique et a bondi d'environ 60 % depuis le début de l'année, dépassant largement la hausse de 16 % du Nasdaq .IXIC

** Les actions se négociaient récemment à 76 fois les bénéfices prévisionnels, bien au-dessus du ratio cours/bénéfice moyen sur cinq ans de la société, qui est de 52 fois, selon les données de LSEG

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