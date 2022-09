Prévision du FOMC de septembre : une nouvelle hausse de 75 points de base, voire plus ?

Au moment de la rédaction de cet article, les opérateurs estiment la probabilité d'une hausse de 100 points de base à une chance sur trois. (Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Christian Scherrmann, économiste U.S. chez DWS

Les commentaires des responsables de la Fed à l'approche de la réunion de septembre ont été assez clairs : les taux d'intérêt doivent être plus élevés et le rester pendant un certain temps pour lutter efficacement contre l'inflation. Certains membres du comité FOMC ont même déclaré ouvertement leur préférence pour des taux directeurs à 4 % ou plus d'ici la fin de l'année. Pour y parvenir le plus rapidement possible - une priorité sur laquelle les responsables politiques semblent également s'accorder - il faudrait en soi procéder à une nouvelle hausse plus importante que d'habitude, de 75 points de base, lors de la réunion de septembre. Mais, en plus de cela, les données publiées depuis la dernière réunion ont surpris par leur caractère hawkish.

L'IPC d'août, qui exclut les prix volatils de l'énergie et des produits alimentaires, a augmenté en raison de la hausse des frais de logement. Et les augmentations de salaires n'ont pas ralenti, malgré une légère hausse du taux de chômage. Il est possible d'agir sur ces deux indicateurs par le biais de la politique monétaire et une hausse de 75 points de base lors de la réunion de septembre, et devrait par conséquent être considérée comme le minimum que la Fed puisse faire. En effet, peu après la hausse quelque peu choquante des taux de l'IPC, les marchés ont commencé à envisager des hausses de taux d'intérêt encore plus importantes.

Au moment de la rédaction de cet article, les opérateurs estiment la probabilité d'une hausse de 100 points de base à une chance sur trois. Nous convenons que pour la réunion de septembre, le risque est à la hausse. Mais les banquiers centraux ont également indiqué qu'ils étaient prêts à faire moins de 75 points de base - à condition que les données entrantes soient favorables. Avec des données encore favorables, une hausse de 75 points de base, plutôt qu'une hausse totale de 1 %, reste le résultat le plus probable.

Mais l'ampleur de la hausse des taux n'est qu'un élément à surveiller la semaine prochaine. La mise à jour du rapport sur les prévisions économiques est également attendue. Nous nous attendons à ce que les décideurs politiques signalent maintenant un taux maximal des Fed Funds proche ou même légèrement supérieur à 4 % d'ici la fin de 2022. Et les premières baisses de taux prévues ne seront probablement pas indiquées avant 2024, lorsque les prévisions d'inflation convergeront vers l'objectif de 2%.

Parallèlement à leur intention de resserrer plus agressivement la politique monétaire, nous nous attendons à ce que les banquiers centraux prévoient une croissance un peu plus faible et une inflation un peu plus élevée en 2023. La répartition des prévisions de croissance pour 2023 sera également révélatrice. Un ou plusieurs responsables de la Fed pourraient, en privé, s'attendre à une récession. Une inflation plus persistante et des taux encore plus élevés rendent une récession plus probable et un atterrissage en douceur incertain. Selon nous, les événements récents confirment notre prévision d'une légère récession au premier semestre de 2023.