PRÉVISION : AutoZone recule alors que les investisseurs se concentrent sur les marges et la croissance de l'activité commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action d'AutoZone AZO.N recule de 1,2% à 2.821,72 dollars à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, attendue mardi avant l'ouverture de la Bourse, l'attention se portant sur les marges et les performances de son activité commerciale

** Le distributeur de pièces automobiles devrait afficher une hausse de 7% en glissement annuel de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre fiscal, à 6,70 milliards de dollars, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté de 53,86 dollars, contre 48,71 dollars il y a un an, selon les données de LSEG

** Au trimestre précédent, la société basée à Memphis, dans le Tennessee, a bénéficié d’une forte demande liée au vieillissement du parc automobile américain, mais a subi une pression sur ses marges en raison de la hausse des coûts et des investissements en stocks

** L'action AZO se négociait récemment à 16 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 19 fois, ce qui suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée

** Le titre a reculé d’environ 17% depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 13% de l’indice S&P 500 .SPX ; il se situe à environ 35% en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 4.332,68 $, atteint le 30 septembre 2025

** Sur 28 analystes, les recommandations se répartissent ainsi: 23 “acheter” et 5 “conserver”; l'objectif de cours médian est de 3.784,56 dollars