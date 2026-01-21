 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PREVIEW-Les analystes s'attendent à ce que Dr Reddy's enregistre sa première baisse de bénéfices en cinq trimestres
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 05:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les analystes s'attendent à ce que Dr Reddy's amp;lt;REDY.NSamp;gt; affiche une baisse de 23% en glissement annuel de son bénéfice au troisième trimestre à 10,89 milliards de roupies (119,70 millions de dollars), une hausse de 0,4% de ses revenus à 84,17 milliards de roupies - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre son niveau le plus bas depuis près de 8 ans, tandis que le bénéfice devrait chuter pour la première fois en cinq trimestres - données compilées par LSEG

** Les analystes estiment que les revenus de REDY sur le marché clé des États-Unis ont été affectés par la contribution réduite du Lenalidomide, la version copiée par REDY du Revlimid, le médicament anticancéreux populaire de Bristol-Myers Squibb amp;lt;BMY.Namp;gt;, et par la faiblesse des prix des médicaments dans son activité de base de produits génériques

** REDY tire un tiers de ses revenus de l'Amérique du Nord et environ un cinquième de l'Inde

** Les investisseurs doivent être attentifs aux commentaires sur le lancement de la version générique du Semaglutide, un médicament contre la perte de poids

** L'action a chuté de 8,4% en 2025 par rapport à la baisse de ~3% de l'indice Pharma

(1 $ = 90,9770 roupies indiennes)

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
54,230 USD NYSE -1,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank