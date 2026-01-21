PREVIEW-Les analystes s'attendent à ce que Dr Reddy's enregistre sa première baisse de bénéfices en cinq trimestres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** Les analystes s'attendent à ce que Dr Reddy's amp;lt;REDY.NSamp;gt; affiche une baisse de 23% en glissement annuel de son bénéfice au troisième trimestre à 10,89 milliards de roupies (119,70 millions de dollars), une hausse de 0,4% de ses revenus à 84,17 milliards de roupies - données compilées par LSEG
** La croissance du chiffre d'affaires devrait atteindre son niveau le plus bas depuis près de 8 ans, tandis que le bénéfice devrait chuter pour la première fois en cinq trimestres - données compilées par LSEG
** Les analystes estiment que les revenus de REDY sur le marché clé des États-Unis ont été affectés par la contribution réduite du Lenalidomide, la version copiée par REDY du Revlimid, le médicament anticancéreux populaire de Bristol-Myers Squibb amp;lt;BMY.Namp;gt;, et par la faiblesse des prix des médicaments dans son activité de base de produits génériques
** REDY tire un tiers de ses revenus de l'Amérique du Nord et environ un cinquième de l'Inde
** Les investisseurs doivent être attentifs aux commentaires sur le lancement de la version générique du Semaglutide, un médicament contre la perte de poids
** L'action a chuté de 8,4% en 2025 par rapport à la baisse de ~3% de l'indice Pharma
(1 $ = 90,9770 roupies indiennes)
