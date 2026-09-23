Presse / Wall Street Journal - 23 septembre

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23 septembre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- JPMorgan Chase JPM.N a récemment étudié un moyen d'apaiser un différend de longue date avec ses partenaires émetteurs de cartes de crédit, tels que les compagnies aériennes et les détaillants, un projet qui ouvrirait la voie à un nouveau segment de crédit à la consommation pour le secteur privé.

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il avait demandé au président Trump un « paquet hivernal » comprenant de nouveaux équipements militaires et qu'il pensait que les États-Unis chercheraient à conclure un accord pour mettre fin aux attaques contre les infrastructures énergétiques.

- La compagnie aérienne Qantas Airways QAN.AX prévoit de lancer une liaison sans escale entre Sydney et New York en 2028, réduisant ainsi la durée du trajet de plus de trois heures.

- Le fonds spéculatif activiste Jana Partners exhorte l'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N à envisager une vente.

- Les traders du marché de prédiction Kalshi ont effectué près d'un million de transactions sur un seul marché depuis août, pour des montants quasi identiques, une activité inhabituelle qui a attiré l'attention des régulateurs fédéraux et des traders.