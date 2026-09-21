Presse / Wall Street Journal - 21 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- L'offre d'acquisition d'EQT EQTAB.ST sur Perpetual semble toucher à sa fin après que le gestionnaire d'actifs australien a rejeté sa proposition de rachat de 2,6 milliards de dollars américains et déclaré avoir mis fin à tout échange avec la société suédoise de capital-investissement.

- Le procureur général de Californie et Paramount

PSKY.O ont discuté d'une série de concessions potentielles dans le cadre de négociations avancées en vue d'un accord, notamment un investissement de 1,5 milliard de dollars de la société dans la production en Californie.

- Warburg Pincus a échoué avec une offre améliorée de 1,47 milliard de dollars pour l'opérateur australien de villages de retraite Ingenia Communities INA.AX , qui a laissé entendre qu'il serait prêt à examiner des offres plus élevées.

- L'accord de sécurité concernant le Groenland, annoncé vendredi par le président Trump , allège la pression résultant de plusieurs mois de manœuvres américaines visant à contrôler ce territoire danois semi-autonome et ouvre la voie à davantage d'investissements américains sur cette île arctique, riche en ressources mais à court de liquidités.

- L'administration Trump s'apprête à imposer des sanctions de grande envergure à la Cour pénale internationale, ce qui marque une forte escalade dans les efforts de Washington pour démanteler cette institution après que celle-ci a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.