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Presse : Wall Street Journal - 20 mai
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Doug Ostrover, cofondateur de Blue Owl Capital, a vendu le reste de sa participation dans l'équipe de la NFL, les Washington Commanders.

- Target TGT.N a nommé Jeff England, ancien cadre de Walmart , au poste de directeur mondial de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique afin de redresser des ventes en perte de vitesse.

- Analog Devices ADI.O a accepté d'acquérir Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

- Gap GAP.N a nommé Donald Kohler au poste de président mondial de la marque et directeur général de sa marque Banana Republic.

- KPMG s'est associé à Anthropic pour intégrer les outils d'IA Claude à ses services fiscaux et de conseil mondiaux afin d'améliorer son efficacité.

- Le conseil de Lululemon LULU.O était sur le point de trouver une résolution à son différend de longue date avec le fondateur de l'entreprise, Chip Wilson, la semaine dernière, selon des e-mails, avant que les choses ne tournent mal.

Fusions / Acquisitions
Sport

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