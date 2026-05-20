Le trophée de Bundesliga a disparu dans la cuisine de Vincent Kompany
Plus de peur que de mal. Alors que les joueurs du Bayern Munich participaient aux traditionnelles célébrations post-titre ce lundi, les quelques milliers de spectateurs venus les acclamer sur la Marienplatz ont bien failli ne jamais voir le trophée décroché pour la 35 e fois par le Rekordmeister.
<iframe loading="lazy" title="RE-LIVE | Die Meisterfeier am Marienplatz 🏆" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/G3cA19J86RU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer