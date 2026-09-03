Presse : actualités économiques du New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Les nouveaux droits de douane du président américain Donald Trump, pouvant atteindre 100 % sur certains drones et composants de drones, sont entrés en vigueur jeudi. Il s'agit de la dernière mesure en date visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la technologie chinoise en matière de drones et à encourager la production nationale.

- Un juge fédéral américain a statué mercredi que Google GOOGL.O devait apporter des modifications à son activité de technologie publicitaire afin de remédier à des problèmes de concurrence, rejetant ainsi une demande antérieure du ministère de la Justice qui souhaitait que l'entreprise cède certaines parties de cette activité.

- Le ministère américain de la Justice a exhorté un tribunal de Manhattan à statuer que l'utilisation par OpenAI d'articles du New York Times NYT.N et d'autres éditeurs pour entraîner son intelligence artificielle était légale, arguant que le développement de l'IA est essentiel à la sécurité nationale et que ses avantages l'emportent sur les préjudices concurrentiels.

- Chevron CVX.N a annoncé son intention de plus que doubler sa production pétrolière au Venezuela au cours des cinq prochaines années pour atteindre 600 000 barils par jour, renforçant ainsi sa position de premier producteur privé du pays.