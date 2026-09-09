Presse / actualités économiques du New York Times - 9 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a déclaré que sa toute dernière technologie d'intelligence artificielle avait résolu l'un des « problèmes du millénaire », un ensemble de questions mathématiques importantes restées sans réponse, destinées à pousser les plus grands mathématiciens du monde vers de nouveaux sommets.

- Apple AAPL.O devrait présenter la plus importante évolution du design de l'iPhone, en dévoilant un smartphone pliable doté d'un écran flexible qui s'ouvre et s'y ferme comme un livre.

- Meta META.O a lancé Muse, un agent d'intelligence artificielle qui fait office d'assistant numérique personnel en utilisant de manière autonome des applications logicielles et des sites web pour le compte des utilisateurs.

- Le président américain Donald Trump a décidé d'interdire l'importation d'un petit nombre de produits du Canada, notamment certaines boissons alcoolisées, des sous-produits laitiers et de la mélasse, marquant ainsi une escalade drastique de la guerre commerciale bilatérale qui risquait d'entraîner des répercussions économiques des deux côtés de la frontière.