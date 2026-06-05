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Presse : actualités économiques du New York Times - 5 juin
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 07:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Nick Bilton a déclaré avoir consulté les correspondants restants de l'émission — Lesley Stahl, Jon Wertheim et Bill Whitaker — qui se demandaient tous s'ils devaient rester au sein de l'émission.

- Le train avant d'un Boeing BA.N 787-9 Dreamliner exploité par Lufthansa LHAG.DE s'est effondré alors que l'avion était stationné à l'aéroport de Francfort, en Allemagne.

- Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan JPM.N , prévoit de présenter aux investisseurs l'introduction en bourse de la société de fusées d'Elon Musk, alors que les banques s'apprêtent à percevoir des commissions substantielles sur ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée.

- La Cour suprême a statué que la Commission fédérale des opérations de bourse (SEC) peut récupérer les fonds que des entreprises et des particuliers ont acquis illégalement, même si l'agence n'est pas en mesure de prouver que les investisseurs ont subi une perte financière.

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