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Presse / Actualités économiques du New York Times - 4 novembre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 08:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a déclaré que les pirates informatiques à l'origine du vol de 6,3 milliards de dollars commis la semaine dernière avaient passé des mois à préparer leur coup, en appâtant un employé avec un faux entretien d'embauche et en installant un logiciel malveillant avant d'utiliser l'outil d'IA de l'entreprise pour accéder à ses systèmes de portefeuilles.

- Google GOOGL.O a annoncé qu'au début de l'année prochaine, il désactiverait les outils d'IA dans son logiciel populaire destiné aux élèves de la maternelle à la terminale, à moins que les responsables scolaires ne choisissent explicitement de rendre ces outils disponibles.

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