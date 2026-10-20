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Presse / Actualités économiques du New York Times - 20 octobre
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 08:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Des responsables saoudiens ont aidé la famille d'un ingénieur accusé d'avoir mis OpenAI sur écoute à quitter les États-Unis et ont proposé de prendre en charge sa caution, ont indiqué les procureurs dans des documents judiciaires. Un juge a ordonné le maintien en détention de l'ingénieur.

- Le président américain Donald Trump mène actuellement campagne dans des États à tendance républicaine, notamment en Caroline du Sud et au Kansas, alors que les inquiétudes concernant l'enthousiasme des électeurs poussent son parti à se concentrer sur des scrutins qui n'étaient pas considérés comme disputés il y a encore quelques mois.

- Le président Trump a pris des mesures qui semblent favoriser le président russe Vladimir Poutine alors qu'il cherche à normaliser les relations avec Moscou, une initiative qui pourrait affaiblir davantage le soutien américain à l'Ukraine

- Elon Musk s'est engagé à offrir l'année prochaine une action de SpaceX SPCX.O à chaque enfant américain par le biais de comptes d'épargne gérés par le gouvernement, ce qui représenterait un don potentiel de plusieurs milliards de dollars, bien qu'il n'ait pas expliqué comment ce projet serait mis en œuvre.

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