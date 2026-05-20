Presse : actualités économiques du New York Times - 20 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici les principales informations des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.
- Google GOOGL.O a déclaré mardi que la transition vers l'IA l'avait incité à remanier les dimensions de sa barre de recherche pour la première fois depuis 2001.
- Le ministère américain de la Justice a accordé au président américain Donald Trump, à sa famille et à ses entreprises l'immunité dans le cadre des enquêtes en cours sur leurs impôts.
- Todd Blanche, le procureur général par intérim des États-Unis, a défendu mardi un nouveau programme de 1,8 milliard de dollars destiné à indemniser les personnes qui affirment avoir été victimes de mauvais traitements de la part du gouvernement fédéral.
- Les États-Unis et l'Europe étaient en désaccord sur la décision de l'administration Trump d'assouplir les sanctions pétrolières contre la Russie lors du sommet du G7.
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