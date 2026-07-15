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Presse : Actualités économiques du New York Times - 15 juillet
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 07:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré à la commission des services financiers de la Chambre des représentants que la banque centrale mettrait en place une politique visant à inverser la flambée de l'inflation observée ces cinq dernières années.

- Ken Kies, secrétaire adjoint au Trésor américain chargé de la politique fiscale et conseiller juridique en chef de l'Internal Revenue Service, s'apprête à quitter le gouvernement.

- La start-up pharmaceutique spécialisée dans l'intelligence artificielle Chai Discovery a levé 400 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table qui valorise l'entreprise à 3,8 milliards de dollars.

-L'opérateur du réseau électrique américain PJM Interconnection, qui couvre 13 États des régions du Mid-Atlantic et du Midwest, a publié les résultats de sa dernière vente aux enchères annuelle de capacité, les prix de l'électricité se maintenant à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, à environ 325 dollars par mégawatt-jour.

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