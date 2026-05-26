Presse : actualités économiques britanniques - 26 mai

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26 mai - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes le long de la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz, alors que des délégations arrivent au Qatar pour des négociations de paix visant à mettre fin à la guerre.

The Guardian

Lundi, les cours du pétrole sont passés sous la barre des 100 dollars le baril et les marchés boursiers ont progressé, portés par l'espoir que les États-Unis et l'Iran se rapprochent peu à peu d'un accord de paix.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a donné pour instruction à ses collègues du gouvernement d'attribuer directement aux entreprises britanniques les marchés publics dans quatre secteurs stratégiques.

The Telegraph

Riyadh Air prévoit de desservir 100 villes à travers le monde d'ici cinq ans et de constituer une flotte de plus de 180 avions.

Meta META.O a exhorté le Parti travailliste à mettre en place des contrôles de vérification de l'âge directement sur les smartphones iPhone et Android, dans le contexte d'une éventuelle interdiction au Royaume-Uni visant les utilisateurs mineurs.

Sky News

La banque cotée à Londres Shawbrook Group SHAW.L examine actuellement une tentative de fusion avec son concurrent Aldermore.