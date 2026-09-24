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Presse / Actualités économiques britanniques - 24 septembre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 04:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Un fonds de capital-risque créé par Henry Dimbleby, cofondateur de Leon, a levé 20 millions de livres sterling (26,47 millions de dollars) auprès de Tesco TSCO.L , qui s'est engagé à devenir son partenaire principal dans le cadre de sa tentative de transformer le système alimentaire britannique.

- Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré que les laboratoires d'intelligence artificielle devraient être fermés s'ils ne sont pas en mesure d'empêcher leurs modèles de se rebeller.

The Guardian

- L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), basée à Paris, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Institut international de la finance (IIF), porte-parole du secteur bancaire mondial, ont souligné mercredi les dangers liés à la flambée des taux d'intérêt sur 365.000 milliards de dollars de dette mondiale.

- Legal & General LGEN.L prévoit de supprimer 1 000 emplois d'ici le milieu de l'année prochaine, soit environ un dixième des effectifs de cette société britannique d'assurance et de retraite.

The Telegraph

- Le patron de Ryanair RYA.I , Michael O'Leary, a déclaré que l'ajout d'une taxe hôtelière aux prélèvements existants sur les vols inciterait les voyageurs internationaux à délaisser le Royaume-Uni et à passer leurs vacances ailleurs.

Sky News

- Le géant canadien de l'investissement Brookfield

BAM.N est sur le point de conclure un accord de 2 milliards de dollars pour racheter Actimize

NICE.TA , une société spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière et la conformité.

- La directrice financière du groupe de services marketing WPP WPP.L , coté à la Bourse de Londres, Joanne Wilson, quitte ses fonctions après moins de quatre ans pour devenir la prochaine directrice financière de Diageo DGE.L .

The Independent

- HSBC HSBA.L prévoit de créer 1 000 postes de débutants au Royaume-Uni au cours de l'année à venir, la banque ciblant les travailleurs de la génération Z.

(1 $ = 1,0000)

(1 $ = 0,7556 livre)

Fusions / Acquisitions

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DIAGEO
1 616,250 GBX LSE -0,26%
HSBC HLDG
1 507,800 GBX LSE -0,45%
LEGAL & GENERAL
297,150 GBX LSE +0,83%
NICE
105,0800 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
225,5100 USD NASDAQ -1,47%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
TESCO
482,500 GBX LSE +2,42%
WPP
386,350 GBX LSE -0,17%
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