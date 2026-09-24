Presse / Actualités économiques britanniques - 24 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Un fonds de capital-risque créé par Henry Dimbleby, cofondateur de Leon, a levé 20 millions de livres sterling (26,47 millions de dollars) auprès de Tesco TSCO.L , qui s'est engagé à devenir son partenaire principal dans le cadre de sa tentative de transformer le système alimentaire britannique.

- Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré que les laboratoires d'intelligence artificielle devraient être fermés s'ils ne sont pas en mesure d'empêcher leurs modèles de se rebeller.

The Guardian

- L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), basée à Paris, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Institut international de la finance (IIF), porte-parole du secteur bancaire mondial, ont souligné mercredi les dangers liés à la flambée des taux d'intérêt sur 365.000 milliards de dollars de dette mondiale.

- Legal & General LGEN.L prévoit de supprimer 1 000 emplois d'ici le milieu de l'année prochaine, soit environ un dixième des effectifs de cette société britannique d'assurance et de retraite.

The Telegraph

- Le patron de Ryanair RYA.I , Michael O'Leary, a déclaré que l'ajout d'une taxe hôtelière aux prélèvements existants sur les vols inciterait les voyageurs internationaux à délaisser le Royaume-Uni et à passer leurs vacances ailleurs.

Sky News

- Le géant canadien de l'investissement Brookfield

BAM.N est sur le point de conclure un accord de 2 milliards de dollars pour racheter Actimize

NICE.TA , une société spécialisée dans la lutte contre la criminalité financière et la conformité.

- La directrice financière du groupe de services marketing WPP WPP.L , coté à la Bourse de Londres, Joanne Wilson, quitte ses fonctions après moins de quatre ans pour devenir la prochaine directrice financière de Diageo DGE.L .

The Independent

- HSBC HSBA.L prévoit de créer 1 000 postes de débutants au Royaume-Uni au cours de l'année à venir, la banque ciblant les travailleurs de la génération Z.

(1 $ = 1,0000)

(1 $ = 0,7556 livre)