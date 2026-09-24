H&M: hausse du bénéfice net au 3T de 27,6% sur un an, à 354 millions d'euros

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant suédois de l'habillement H&M a vu son bénéfice net augmenter au troisième trimestre de 27,6% sur un an, à quatre milliards de couronnes suédoises (354 millions d'euros), grâce notamment à un contrôle plus strict des coûts, a-t-il annoncé jeudi.

Ces chiffres dépassent les attentes des analystes qui tablaient sur 3,55 milliards de couronnes de bénéfice net sur la période juin-août.

"Notre travail, notamment dans les achats, le contrôle des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, a contribué à rendre l'entreprise plus rentable", s'est félicité le directeur général du groupe H&M Daniel Ervér, cité dans un communiqué.

Et "bien que les ventes aient évolué positivement au cours du trimestre, nous voyons encore un potentiel de croissance des ventes à l'avenir", a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires, lui, a atteint 57,2 milliards de couronnes (5,07 milliards d'euros), légèrement au-dessus des prévisions des analystes (57,1 milliards).

"Les ventes ont augmenté de 1% à taux de change constants. Nos collections d'été ont été bien accueillies et ont contribué à une amélioration des ventes, notamment vers la fin du trimestre", a souligné Daniel Ervér.

Dans le même temps, les ventes ont été affectées, entre autres, par "la persistance des perturbations du réseau logistique en Europe ainsi que par les difficultés qui continuent de toucher la chaîne d'approvisionnement mondiale".

Les reculs sont surtout concentrés au sud et à l'ouest de l'Europe, tandis que les ventes progressent dans le nord.

Le résultat opérationnel est également en hausse de près de 23%, à 6,04 milliards de couronnes contre 4.9 sur la même période l'année dernière.

Le groupe prévoit d'ouvrir 90 nouveaux magasins en 2026, tandis que la fermeture de 170 autres est programmée, sans toutefois en préciser la localisation.