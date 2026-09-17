Presse / Actualités économiques britanniques - 17 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Le groupe Frasers de Mike Ashley FRAS.L a annoncé que son directeur général, Michael Murray, avait été nommé président du conseil de surveillance d'Hugo Boss BOSSn.DE .

* Le cofondateur de Revolut, Nik Storonsky, a nié devoir de l'argent au courtier en yachts Cecil Wright & Partners après avoir acheté cette année un superyacht d'une valeur de 350 millions d'euros (401,13 millions de dollars).

The Guardian

* Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a annoncé qu'il allait investir 170 millions de livres sterling (227,26 millions de dollars) pour construire un nouveau SUV dans son usine de Sunderland, à condition que le gouvernement britannique assouplisse ses exigences en matière de ventes de véhicules électriques.

* Ring, filiale d'Amazon AMZN.O , lance son application communautaire "Neighbours" au Royaume-Uni, dans le but de remplacer les groupes de quartier sur WhatsApp ou Facebook META.O .

The Telegraph

* Le ministre britannique des Finances, John Healey, a nommé Paul Nowak, secrétaire général du Trades Union Congress, au conseil d'administration de la Banque d'Angleterre BKENG.UL pour les quatre prochaines années.

* Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, prévoit de supprimer environ 400 postes au service client, alors que le Premier ministre britannique Andy Burnham envisage de lancer une offensive fiscale contre les machines à sous, en ciblant les bureaux de paris et les salles de jeux pour adultes.

Sky News

* La société américaine de capital-investissement KKR

KKR.N s'apprête à lancer un processus de vente du groupe Flora Food dans les semaines à venir.

* Hoxton Ventures et The Venture Collective codirigent un tour de financement d'amorçage de 4 millions de dollars pour Eterna Regeneratives, une spin-off du King's College de Londres.

The Independent

* Le constructeur britannique de supercars McLaren prévoit d'investir 500 millions de livres sterling dans ses activités de fabrication et d'ingénierie au Royaume-Uni et de créer 1 000 nouveaux emplois.

(1 dollar = 0,8725 euro)

(1 dollar = 0,7481 livre sterling)