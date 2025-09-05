 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
bioMérieux : des ajustements d'analystes après les semestriels
information fournie par AOF 05/09/2025 à 11:32

(AOF) - bioMérieux (+ 2,07%, à 118,10 euros) se reprend au lendemain d’un repli de 1,87 %. La veille, le spécialiste du diagnostic in vitro avait publié des résultats semestriels contrastés et avait ajusté certains de ses objectifs financiers annuels. Si les revenus ont augmenté de 7,5%, à 2,044 milliards d’euros, le résultat opérationnel courant s’est affaissé de 27,4%, à 209 millions d’euros et le bénéfice net part du groupe a reculé de 25,2%, à 161 millions d’euros.

Pour l'ensemble de l'année, bioMérieux vise désormais des ventes en croissance organique de 6 à 7,5%, contre au moins 7 % auparavant, tandis que le résultat opérationnel courant contributif devrait progresser de 12 à 18% à données comparables, contre au moins 10% auparavant. Parallèlement, l'effet de change est estimé à environ -25 millions d'euros cette année. Précédemment, il était attendu entre -35 et -40 millions d'euros.

Pour All Invest Securities, " ces comptes semestriels sont en ligne avec une marge robuste, mais une dynamique qui ralentit et une faiblesse chinoise qui s'accentue ". Partant, ses analystes ont dégradé le titre d'Achat à Neutre, en visant 124 euros, contre 128 euros précédemment.

Du côté de TP Icap Midcap, la recommandation reste à Conserver, et la cible de cours a été légèrement relevé de 118 à 120 euros, car les analystes estiment que " les ambitions du groupe sont nettement au-dessus des performances passées en termes de marge et de flux de trésorerie disponible ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Sixième mondial du diagnostic in vitro et n° 1 mondial de la microbiologie clinique et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 4 Mds€ provenant à 52 % des deux Amérique (dont États-Unis, 1 er marché du groupe), à 32 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Activité générée par les applications cliniques (42 % en biologie moléculaire, 33 % en microbiologie), par les immuno-essais (9 %), les applications industrielles (15 %) puis les autres gammes -Biofire Defense et Applied Maths ;

- Ambition :

- générer des résultats garants de l’indépendance du groupe familial,

- renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux présidant le conseil de 8 administrateurs, Pierre Boulud étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires GO°28 :

- rigueur de l’organisation industrielle dans le diagnostic in vitro, positionnement sur des niches aux revenus récurrents (réactifs), maintien d’un mix produit positif -automates & tests à forte valeur ajoutée- et montée en puissance de la biologie moléculaire,

- définition de 4 moteurs de croissance stratégiques : panels non respiratoires (BIOFIRE), Microbiologie, tests non respiratoires (SPOTFIRE) et applications industrielles

- croissance externe ciblée (renforcement sur la marché du diagnostic délocalisé avec le suédois Spinchip ou sur les données génomiques) et couplée à des partenariats structurants,

- innovation forte avec 12 % de R&D générée par 16 centres (700 familles de brevets), visant le maintien à 25 % des revenus des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans, 75 % des investissements allant à l’antirésistance aux antibiotiques,

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone avec 30 M€ d’investissements dédiés : - 2030 : repli de 50 % des émissions directes vs 2019, de 45 % de la consommation d’eau et de 50 % de laconsommation d’énergie et de génération de déchets,

- éco-conception des produitset formation des fournisseurs à la RSE ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 % ;

- Bilan sain : 3,5 Mds€ de fonds propres, 41 M€ de dette nette, 330 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, révisé en baisse à 60 M€ pour 2024 ;

- Confirmation des démarrages prometteurs de VITEK® REVEAL™, BIOFIRE®, SPOTFIRE® élargi au Japon après les Etats-Unis, de VIDAS® KUBE™ VITEK® MS PRIME), de la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis et, plus récemment du panel BIOFIRE RST ;

- Après un gain de 10,3 % des revenus à fin septembre, tirés par les panels BIOFIRE® et la solution SPOTFIRE®2 notamment dans les Amérique, objectifs 2024 fortement rehaussés d’une croissance de 8 à 10 %, des ventes et de 12 à 17 % du résultat opérationnel ;

- Plan GO 28 : investissements annuels de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, hausse annuelle de 7 %

- Dividende 2023 de 0,85 € avec engagement de distribution au taux de 25 %.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
117,4000 EUR Euronext Paris +1,47%
