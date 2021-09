Présentation des résultats positifs finaux pour Tedopi® dans l'essai clinique de Phase 3 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules en résistance secondaire

Au congrès virtuel ESMO 2021 (European Society for Medical Oncology)



Des résultats qui montrent une amélioration statistiquement significative de la survie globale, un ratio bénéfice/risque favorable et une meilleure qualité de vie chez des patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules, en résistance secondaire aux checkpoints inhibiteurs



Nantes, le 20 septembre 2021 - 13 heures 45 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que les résultats finaux positifs de l'essai de Phase 3 de Tedopi® (Atalante 1), son vaccin thérapeutique à base de néo-épitopes, chez des patients HLA-A2 positifs souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules après échec d'un checkpoint inhibiteur immunitaire (PD-1/PD-L1), ont été présentés en session orale « late-breaking » (1) au congrès de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tient du 16 au 21 septembre 2021.