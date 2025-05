Présentation à venir de nouvelles données cliniques et scientifiques sur TWYMEEG® lors du 68ème Congrès annuel de la Société Japonaise du Diabète

LYON, France, le 28 mai 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui que de nouvelles données cliniques et scientifiques sur TWYMEEG® seront présentées lors du 68ème Congrès annuel de la Société Japonaise du Diabète (JDS 2025), qui se tiendra du 29 au 31 mai 2025 à Okayama, au Japon.



Thomas Kuhn, Directeur général de Poxel, a déclaré : « Nous sommes fiers de constater l’intérêt continu de la communauté scientifique et l’engagement de notre partenaire Sumitomo Pharma à documenter et valoriser les propriétés et les bénéfices de TWYMEEG®. Ces présentations soutiennent la trajectoire clinique et commerciale du produit au Japon. Elles renforcent également la valeur ajoutée de TWYMEEG® au Japon et pour d’autres territoires, ainsi que son profil unique permettant de traiter de nombreuses sous-populations de patients. »



