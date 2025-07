Restauration: le site de réservations TheFork devient un réseau social

( AFP / INA FASSBENDER )

Voir les restaurants dans lesquels ont mangé nos amis, lire leurs avis et recommandations de bonnes tables mais aussi ceux de chefs et d'influenceurs: c'est l'idée du site TheFork (ex-La Fourchette), qui transforme mardi sa plateforme en réseau social dans les 11 pays européens où elle est présente.

Concrètement, les utilisateurs du site se verront proposer de compléter leur profil (avec photo) et de connecter leurs contacts téléphoniques à leur compte TheFork afin de pouvoir les suivre.

"TheFork, c'est 40 millions de personnes qui ont téléchargé l'application et autant de personnes qui tous les mois déposent des avis sur la plateforme. On sait que les gens se fient beaucoup plus à leurs proches quand ils souhaitent aller au restaurant qu'à un inconnu", expose à l'AFP Damien Rodière, directeur général de TheFork, qui appartient au groupe Tripadvisor.

"Aujourd'hui, on a une application qui est assez transactionnelle et on veut la rendre beaucoup plus humaine", poursuit-il. "C'est la première fois que vous allez avoir un réseau social consacré uniquement à la restauration, à la découverte culinaire dans les restaurants", dit-il.

La plateforme affiche désormais un fil d'actualités et propose la possibilité de suivre des chefs ou des influenceurs, qui seront "potentiellement rémunérés" par TheFork pour proposer leurs recommandations, indique Damien Rodière.

Parmi les premiers noms évoqués, les influenceurs "Le paris d'Alexis", "Liane comme Tarzan", Cyril Montégu ou "Imperatrice Wu", spécialisés dans la gastronomie et suivis par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Instagram.

Parallèlement, TheFork a dopé son moteur de recherche à l'IA afin de pouvoir chercher un restaurant en langage naturel, "comme si vous demandiez une recommandation à un proche", explique Damien Rodière.

"Par exemple vous pourrez dire +je cherche un restaurant pour un groupe de copines, on est quatre, on ne s'est pas vues depuis cinq ans et on cherche quelque chose de festif avec une terrasse dans le centre de Paris+ et vous aurez des propositions de restaurants qui correspondent", détaille-t-il. Cette fonction de recherche sera proposée en mode bêta dans un premier temps, pour entraîner l'IA, avant d'être déployée.

"On a beaucoup d'ambition avec ces fonctionnalités. Ce qu'on veut, c'est créer cet effet vertueux, boule de neige, pour inciter plus de personnes à utiliser notre outil et à aller au restaurant", souligne Damien Rodière.