Présence d’Intrasense à l’ECR (European Congress of Radiology) du 26 février au 2 mars 2025 à Vienne

• Enrichissement de Liflow ® 3.01 : présentation de DUOnco™ Bone 1.0 2 , une

innovation dans la détection des lésions osseuses alimentée par l’IA

• Animation de deux présentations scientifiques portant sur l’innovation en IA

• Présence sur le stand #223 (Hall X2)

Alexandre Salvador, Directeur Général d’Intrasense, déclare : «

Nous sommes fiers de participer une

nouvelle fois à l’ECR, un événement de référence clé pour partager notre vision et nos innovations avec

la communauté radiologique internationale. Cette édition revêt une importance particulière, car nous

avons l’honneur de présenter en avant-première Liflow ® 3.0 1

, intégrant DUOnco™ Bone 2 , une avancée

très attendue permettant aux radiologues de gagner encore plus de temps dans l’analyse des examens,

en automatisant des tâches complexes et en optimisant leur flux de travail. L’engagement d’Intrasense

est clair : continuer à transformer la pratique de l’imagerie en oncologie, grâce à des solutions

technologiques novatrices, intuitives et performantes, au service des professionnels de santé et de

leurs patients ».