Près de 7 000 retards de vols aux États-Unis au 27e jour de la fermeture du gouvernement

La tourmente du transport aérien américain s'est aggravée avec près de 7 000 vols retardés dans tout le pays lundi, les absences des contrôleurs aériens augmentant alors que la fermeture du gouvernement fédéral en est à son 27e jour.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a cité des pénuries de personnel et a imposé des programmes de retard au sol à l'aéroport de Newark dans le New Jersey, à l'aéroport d'Austin au Texas et à l'aéroport international de Dallas Fort Worth. Les vols dans le sud-est ont été retardés plus tôt en raison d'une importante pénurie de personnel au contrôle d'approche radar du terminal d'Atlanta.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports (TSA) doivent travailler sans salaire après qu'une impasse budgétaire entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché le shutdown.

L'administration Trump a prévenu que les perturbations des vols allaient augmenter car les contrôleurs manqueront leur première paie complète mardi.

Plus de 8 800 vols ont été retardés dimanche.

Southwest Airlines LUV.N a enregistré 47%, ou 2 089, de ses vols retardés dimanche, tandis qu'American Airlines AAL.O a enregistré 1 277, ou 36%, de ses vols retardés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols. United Airlines

UAL.O a enregistré 27%, ou 807, de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N a enregistré 21%, ou 725, de ses vols retardés.

Lundi, Southwest avait 34% de vols retardés, American 29%, Delta22% et United Airlines 19% à23h30 ET (0330 GMT), selon FlightAware.

Un responsable du ministère américain des transports a déclaré que 44 % des retards de dimanche étaient dus à l'absence des contrôleurs, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 5 % habituels.

Les retards et les annulations de plus en plus nombreux alimentent la frustration du public et intensifient l'examen de l'impact du shutdown, ce qui accroît la pression sur les législateurs pour qu'ilsle résolvent.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, s'est rendu à Cleveland pour rencontrer les contrôleurs lundi, tandis que le syndicat National Air Traffic Controllers Association prévoit d'organiser des manifestations dans de nombreux aéroports mardi pour souligner le premier salaire manqué.

La FAA compte environ 3 500 contrôleurs aériens de moins que les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs ont manqué leur paie, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle dans les aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.