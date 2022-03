Près de 600 fonds thématiques ont été lancés en 2021

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

(NEWSManagers.com) - La palette des fonds thématiques s'est encore élargie en 2021. L'an dernier, pas moins de 589 fonds thématiques ont vu le jour dans le monde, selon la dernière étude de Morningstar sur le sujet. C'est plus du double du précédent record établi en 2020 avec 271 lancements. Cela porte le nombre de fonds thématiques dans le monde à 1.952 produits.

L'an dernier, ces fonds ont enregistré une collecte nette de 188 milliards de dollars, après 139 milliards de dollars en 2020. Les encours sont ainsi ressortis à 806 milliards de dollars. Ce montant est presque trois fois supérieur à celui enregistré il y a trois ans. Cela représente aussi 2,7 % des encours actions monde dans le monde, contre seulement 0,8 % il y a dix ans.

Même si les ETF sont très actifs dans le domaine de la gestion thématique, près des trois quarts des encours des fonds thématiques dans le monde sont gérés activement. En Europe, cette proportion est même de 90 % !

D'un point de vue géographique, l'Europe reste le plus gros marché pour les fonds thématiques, représentant 653 fonds et 55 % des encours des fonds thématiques mondiaux, après 200 milliards de dollars de collecte nette. En 2002, cette part était seulement de 15 %. A noter que les Etats-Unis ont vu leur part diminuer de 51 % à 21 % sur la période correspondante.

Pictet, leader incontesté dans le monde et en Europe

Même si de nombreux acteurs se sont désormais lancés dans ce domaine, la gestion thématique reste l'apanage de quelques sociétés bien identifiées. Ainsi, le suisse Pictet Asset Management est le principal fournisseur de fonds thématiques dans le monde, avec des encours sous gestion de 66 milliards de dollars.

Grâce à quelques fonds gérés activement et toute une gamme d'ETF thématiques, l'incontournable BlackRock arrive deuxième.

Le succès stratosphérique des ETF d'Ark, la société de Cathie Wood, a permis à cette dernière de se hisser dans les cinq premiers fournisseurs de fonds thématiques. Toutefois, elle est battue par le japonais Nikko AM dont les principaux fonds en Europe et en Asie revendent sous un format différent les stratégies d'Ark. First Trust est quatrième et Ark, cinquième.

Deux français se font une place dans ce classement mondial. Il s'agit de BNP Paribas, septième, et d'Amundi, grâce à CPR AM et Lyxor, qui est neuvième.

En Europe, Pictet domine également le secteur, devant BlackRock, Amundi, Robeco et BNP Paribas.

Les trois quarts des fonds thématiques ont fermé sur 15 ans

Le thème de la technologie au sens large est celui qui suscite le plus d'intérêt, pesant 105 milliards de dollars d'actifs. La transition énergétique, avec 98 milliards de dollars, arrive en deuxième position. Les fonds multithématiques sont ensuite les plus prisés.

Morningstar observe que les fonds thématiques affichent dans une large mesure un biais croissance (72 % d'entre eux). Ce qui n'est guère surprenant, vu notamment la prépondérance de la technologie et d'une manière générale le positionnement sur des thèmes d'avenir. Une caractéristique qui pourrait les pénaliser au moment où la value fait un retour en force…

En termes de performance, justement, le constat est plutôt positif sur les trois ans à fin 2021. Plus de la moitié des fonds thématiques mondiaux ont surperformé l'indice Morningstar Global Markets sur cette période.

Mais sur le long terme, le bilan est moins glorieux. Sur cinq ans, le taux de succès tombe à 39 %. Et sur les quinze dernières années, plus des trois quarts des fonds thématiques analysés par Morningstar ont… fermé ! Et sur ceux ayant survécu, seulement un sur dix a battu l'indice. Ce qui fait dire à l'agence que les chances de choisir un fonds thématique qui survivra et battra son indice sont minces…