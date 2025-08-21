"Mettre le pays à l'arrêt" : les taxis comptent viser les gares, les pompes à essence ou encore les aéroports à partir du 5 septembre

L'Assurance maladie change à partir d'octobre les règles de prise en charge des transports de patients par les taxis, pour essayer d'en limiter le coût.

Les fédérations de taxis entendent "mettre le pays à l'arrêt" à partir du 5 septembre en bloquant aéroports, gares, frontières, sites de distribution de carburant ou encore les Champs-Élysées à Paris, a indiqué jeudi 21 août à l' AFP la Fédération nationale du taxi (FNDT). Ils protestent contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire.

"Nous voulons mettre le pays à l'arrêt pour que le gouvernement arrête de nous mépriser", a affirmé Dominique Buisson, secrétaire général de la FNDT.

Parmi les actions de blocage prévues partout en France, "les Champs-Élysées restent le point d'orgue, mais des actions sont prévues sur les aéroports, les gares ou les frontières en province" .

"On veut également mettre le système de distribution de carburant en vrac" , a ajouté Dominique Buisson, au lendemain d'une réunion entre les fédérations de taxis lors de laquelle ont été précisés les contours de cette nouvelle mobilisation, après des épisodes de blocage au printemps.

Une nouvelle convention officialisée début août a changé les règles de prise en charge par l'Assurance maladie des transports de patients par les taxis dans l'objectif d'en réduire ses coûts croissants. Elles s'appliqueront dès octobre. Parmi les modifications, le forfait de prise en charge sera harmonisé au niveau national et augmenté mais les retours "à vide" une fois le patient déposé, coûteux, seront fortement dissuadés.

30% de perte de chiffre d'affaires ?

La FNDT chiffre à 30% la perte potentielle de chiffre d'affaires due à cette réforme quand l'Assurance maladie affirme qu'elle profitera à la majorité des taxis.

Elle n'en attend pour autant pas moins de 150 millions d'euros d'économies qu'elle juge nécessaires face à la forte augmentation des coûts du transport sanitaire : 6,7 milliards d'euros en 2024 , 7% de plus qu'en 2023, et 2,1 milliards d'euros de plus qu'il y a dix ans. Les taxis y prennent une place de plus en plus importante et sont désormais à l'origine de presque la moitié des coûts, contre moins de 20% au début des années 2000.

Pour Dominique Buisson, le transport sanitaire est de plus en plus coûteux notamment du fait que les patients ont "plus de rendez-vous" et doivent se rendre de plus en plus loin en raison de "l'éloignement des centres de soins".

La très grande majorité des taxis (85%) réalise du transport de patients, selon la FNDT. Une activité souvent essentielle pour leur business : les transports remboursés représentent la moitié du chiffre d'affaires des taxis avec une convention , selon la Sécu.

La Fédération nationale du taxi ne souhaite pas unir la mobilisation des taxis au mouvement de blocage du 10 septembre, "nous ne sommes pas sur les mêmes revendications", a affirmé Dominique Buisson.