Près de 125 millions de téléspectateurs regardent les Seahawks écraser les Patriots au Super Bowl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'attribution à Nielsen) par Dawn Chmielewski

Près de 125 millions de téléspectateurs américains ont regardé les Seahawks de Seattle écraser les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl de dimanche, ce qui en fait le deuxième Super Bowl le plus regardé de l'histoire des États-Unis, selon les données de Nielsen publiées mardi. La victoire 29-13 des Seahawks sur les Patriots a rassemblé en moyenne 124,9 millions de téléspectateurs sur le réseau NBC

CMCSA.O , propriété de Comcast , le service de streaming Peacock et le diffuseur en langue espagnole Telemundo, a indiqué Nielsen.

Ce chiffre couvre également le service de streaming NFL+ de la National Football League.

Le match de championnat national s'est classé juste derrière le match du Super Bowl de l'année dernière sur Fox, au cours duquel les Eagles de Philadelphie ont battu les Chiefs de Kansas City. Cette compétition a rassemblé en moyenne 127,7 millions de téléspectateurs, un record, selon Nielsen.

Cette année, l'audience du Super Bowl, l'événement le plus regardé chaque année à la télévision américaine, a culminé à 137,8 millions de téléspectateurs, selon Nielsen.

Les annonceurs ont payé jusqu'à 10 millions de dollars pour des spots publicitaires de 30 secondes pendant le match. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, avec la star latino du rap Bad Bunny , a rassemblé en moyenne 128,2 millions de téléspectateurs aux États-Unis, selon Nielsen. Il a fait le buzz sur les médias sociaux, la consommation sociale totale atteignant 4 milliards de vues dans les 24 heures qui ont suivi le spectacle, selon NBC Sports.

Bad Bunny a transformé le Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, en un hommage à son Porto Rico natal, lors d'un spectacle très énergique qui comprenait des apparitions surprises de Lady Gaga et de Ricky Martin, ainsi qu'un hommage au pionnier du reggaeton Daddy Yankee.

Le choix de Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, comme tête d'affiche du spectacle de la mi-temps a suscité la réprobation du président Donald Trump et d'autres conservateurs en raison du choix de l'artiste de se produire entièrement en espagnol et de ses critiques virulentes à l'égard de la politique d'immigration des États-Unis. Le groupe conservateur Turning Point USA a produit un concert de mi-temps alternatif, qu'il a appelé le "All-American Halftime Show" , avec Kid Rock et d'autres artistes.