Quand Dembélé se paye Balerdi en plein Classique

Une balle perdue . L’Olympique de Marseille en quelques jours, c’est : une défaite affligeante dans le Classique et un entraîneur qui s’en va en pleine nuit. Il n’en fallait pas plus pour que Ligue 1+ dévoile un extrait de ses insides du match, et plus particulièrement une discussion entre Pierre-Emile Højbjerg et Ousmane Dembélé autour de Balerdi.

« Balerdi, il est nul, tu le sais »

Dans une séquence diffusée pour teaser le film du diffuseur, intitulé « VÉRITÉ » et disponible ce vendredi avant la confrontation entre Rennes et le Paris Saint-Germain, Dembélé n’y va pas de main morte avec l’Argentin .…

AR pour SOFOOT.com