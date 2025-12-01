Près de 1,9 million d'actions LVMH rachetées par un PSI
Ce mandat, qui a pris fin le vendredi 28 novembre, s'inscrivait dans le cadre du programme de rachat d'actions du géant français du luxe et portait sur l'acquisition d'actions LVMH pour un montant de 1 milliard d'euros.
