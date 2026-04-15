« Prenez vos responsabilités » : le Premier ministre britannique Starmer s'adresse aux entreprises de médias sociaux sur la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé les entreprises de médias sociaux à "prendre leurs responsabilités" en ce qui concerne la sécurité en ligne des enfants , avant une réunion jeudi avec des dirigeants de Meta META.O , Snap SNAP.N , Google GOOGL.O , TikTok et X.

Le gouvernement de M. Starmer a intensifié la surveillance des entreprises de médias sociaux, affirmant que les enfants étaient exposés à des dangers en ligne sans responsabilité claire, et s'est engagé à agir pour limiter l'impact de ces applications sur le sommeil, la vie de famille et le travail scolaire.

« Les médias sociaux façonnent la façon dont les enfants se perçoivent eux-mêmes, leurs amitiés et le monde qui les entoure. Lorsque cela s'accompagne de risques réels, détourner le regard n'est pas une option », a déclaré M. Starmer avant la réunion.

« Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Aujourd'hui, il s'agit de s'assurer que les entreprises de médias sociaux prennent leurs responsabilités », a-t-il ajouté.

Le gouvernement a reconnu que certaines entreprises de médias sociaux avaient déjà mis en place des mesures de protection, telles que la désactivation de la lecture automatique sur YouTube pour les enfants et l'octroi aux parents d'un plus grand contrôle sur le temps passé devant l'écran, y compris les couvre-feux, mais M. Starmer veut aller plus loin.

La Grande-Bretagne consulte jusqu'au mois prochain sur l'opportunité de restreindre l'accès des enfants aux médias sociaux, y compris une éventuelle interdiction pour les moins de 16 ans, ainsi que des couvre-feux, des limites de temps d'utilisation des applications et des restrictions sur ce qu'elle décrit comme des caractéristiques de conception addictives .

L'année dernière, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, et les pays européens envisagent de prendre des mesures similaires.