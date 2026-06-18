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Premiers contrats avec Leapmotor hors de Chine pour OPmobility
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 12:57

OPmobility annonce s'être vu attribuer deux contrats par Leapmotor International pour équiper ses véhicules particuliers de pare-chocs avant et arrière ainsi que de hayons en Europe, soit les premiers contrats décernés au groupe par ce client en dehors de Chine. Le démarrage de la production est prévu en 2027.

Les pare-chocs et les hayons fournis par OPmobility seront produits sur ses sites existants en Espagne. Le groupe français y dispose déjà d'une solide empreinte industrielle opérationnelle et d'une connaissance approfondie du marché européen pour servir ses clients internationaux.

Ce partenariat avec Leapmotor International, la coentreprise entre Stellantis et Leapmotor, s'inscrit dans la continuité de la collaboration historique qu'OPmobility entretient avec ces deux constructeurs automobiles à travers le monde.

Présent en Chine depuis 2007, OPmobility fournit des pièces de carrosserie extérieure à Leapmotor depuis 2023 via YFPO, sa coentreprise avec Yanfeng en Chine. YFPO est leader du marché chinois des solutions extérieures : pare-chocs, hayons et modules.

"Ensemble, ces réalisations (...) attestent de notre capacité à servir une large base de clients, en leur fournissant de multiples technologies dans des zones géographiques variées et sur tous les segments", commente sa directrice générale, Félicie Burelle.

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