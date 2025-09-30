Premières données positives pour Troponin T de Roche
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 08:50
Ces résultats de l'étude ont montré qu'Elecsys Troponin T hs Gen 6 était capable d'identifier l'infarctus aigu du myocarde (IAM), ou crise cardiaque, et d'identifier les personnes ne présentant pas d'IAM, avec un haut niveau de précision.
Le test de Roche aide donc les cliniciens à identifier rapidement les crises cardiaques et à exclure les causes non cardiaques, garantissant ainsi que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin le plus tôt possible.
'Cela permet un triage efficace des patients qui se présentent au service des urgences, ce qui permet de s'assurer que les ressources en soins peuvent être concentrées là où elles sont le plus nécessaires', ajoute le groupe suisse.
Valeurs associées
|255,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,20%
A lire aussi
-
(AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production ... Lire la suite
-
Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Dénommé ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva (+ 6,17%, à 4,856 euros) se distingue dès l’ouverture après avoir dévoilé des données positives sur son vaccin Ixchiq contre le chikungunya. Selon une étude, 95% des 254 participants en bonne santé ont conservé des titres d’anticorps neutralisants ... Lire la suite
-
UBS avertit que les propositions du gouvernement suisse sur les fonds propres affaibliraient la banque et l'économie
UBS a déclaré mardi que les propositions du gouvernement suisse visant à contraindre la banque suisse à disposer de davantage de capitaux l'affaiblirait, ainsi que le secteur financier et l'économie du pays. La banque a indiqué qu'elle soutenait les objectifs du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer