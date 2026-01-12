 Aller au contenu principal
Première mondiale : le ciment H-UKR 0% clinker obtient un Avis Technique (ATec) pour des applications de superstructures (voiles, poutres-voiles, poteaux, poutres & planchers)
information fournie par Boursorama CP 12/01/2026 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 12 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’un Avis Technique (ATec) validant l’emploi de bétons formulés à partir de son ciment 0% clinker H-UKR pour des applications de superstructures : voiles, poutres-voiles, poteaux, poutres & planchers.

Cet Avis Technique, une première mondiale pour un ciment 0% clinker, atteste que les bétons à base de H-UKR répondent aux critères de sécurité, de durabilité et de performance requis pour des ouvrages structurels. Il s’agit du plus haut niveau de reconnaissance technique existant en France.

