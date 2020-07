Première installation du système EOSedge(TM) en Allemagne

La clinique Asklepios St Georg à Hambourg est le premier site allemand à permettre à ses patients de bénéficier d'examens avec EOSedge





Paris, 8 juillet, 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), EOS imaging, leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce le premier examen de patient en Allemagne sur sa nouvelle plateforme EOSedge(TM) à la clinique Asklepios St Georg à Hambourg.



Après la France et le Canada, EOSedge(TM) s'implante sur le marché allemand. La clinique Asklepios

St Georg à Hambourg s'est en effet dotée de ce nouveau système de radiologie. Centre hospitalier universitaire de renom, l'établissement est reconnu pour la qualité de ses soins et une prise en charge des patients grâce à des thérapies innovantes. Multidisciplinaire et avant-gardiste, l'équipe médicale délivre une médecine personnalisée, de haute précision.