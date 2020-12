Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier vol d'un Boeing 737 MAX avec la presse à bord Reuters • 02/12/2020 à 20:14









(.) par Tracy Rucinski DALLAS, 2 décembre (Reuters) - Le 737 MAX de Boeing BA.N a effectué mercredi son premier vol en présence de la presse depuis sa mise hors service après deux accidents qui ont fait 346 morts en octobre 2018 et mars 2019, en Indonésie et en Ethiopie. Ce vol d'Americain Airlines AAL.O entre Dallas, au Texas, et Tulsa, dans l'Oklahoma, à bord duquel avaient pris place quelque 90 journalistes, personnels de bord et employés de la compagnie aérienne, a duré 45 minutes. Il entre dans le cadre du processus de réhabilitation du modèle le plus vendu du constructeur américain. La reprise des vols commerciaux aura lieu le 29 décembre aux Etats-Unis, où l'aviation civile a donné son feu vert il y a deux semaines, après des mois d'enquête. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), qui a été étroitement impliquée dans l'inspection des changements du Boeing 737 MAX et dont l'autorité a été renforcée par la crise, a quant à elle annoncé la semaine dernière son intention d'approuver la reprise de l'exploitation de l'appareil, qui devrait être effective en janvier. Doug Parker, directeur général d'American Airlines qui inaugurera la reprise des vols commerciaux, indique sur Instagram avoir pris place mardi avec sa femme et plusieurs collègues à bord d'un 737 MAX "avec la plus grande tranquillité d'esprit". Boeing compte sur les compagnies aériennes pour démontrer que l'appareil est sûr. "Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités de tutelle mondiales et nos clients pour remettre la flotte en service commercial en toute sécurité", a déclaré un porte-parole. L'appareil a été immobilisé en mars 2019. (Tracy Rucinski avec Marcelo Rochabrun à Sao Paulo et Tim Hepher à Paris, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +4.13% BOEING CO NYSE +4.95%