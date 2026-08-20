Premier semestre record pour Kinepolis

A l'issue d'un premier semestre 2026 exceptionnel, Kinepolis Group a publié des résultats financiers en forte hausse, portés par le retour en force des superproductions hollywoodiennes, la hausse des revenus par visiteur et une politique d'acquisition offensive sur le marché américain.

Au cours des six premiers mois de l'année, l'exploitant de cinémas a accueilli 19,1 millions de visiteurs, marquant une progression spectaculaire de 33,8% par rapport au premier semestre 2025. Cette dynamique a propulsé le chiffre d'affaires du groupe à 341,8 millions d'euros ( 32,6%), et ce malgré des effets de change défavorables.

Après un premier trimestre solide porté par les prolongations de grands succès de fin 2025 (Avatar : Feu et Cendres, Zootopie 2), le deuxième trimestre a accéléré la tendance grâce à un catalogue dense (Super Mario Galaxy, le film, Michael, Project Hail Mary, Toy Story 5) et à de très belles performances locales sur les marchés français et espagnol.

La rentabilité opérationnelle du groupe progresse à un rythme encore plus soutenu que ses revenus. Ce levier s'explique par l'engagement stratégique de Kinepolis en faveur de la "premiumisation" de son réseau.

L'intégration réussie des 14 cinémas Emagine Entertainment rachetés en février 2026 aux Etats-Unis a fortement contribué à la hausse des volumes. Le groupe entend poursuivre cette dynamique d'expansion transatlantique avec l'accord conclu pour l'acquisition de la chaîne Showcase Cinemas.