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Premier semestre difficile pour Forsee Power
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 18:11

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Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels a dévoilé des résultats semestriels marqués par un fort recul d'activité, tout en confirmant la montée en puissance de ses mesures de restructuration.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires s'est contracté de 74,8% pour s'établir à 20,4 MEUR. Cette chute d'activité découle de l'arrêt déjà anticipé en 2025 de contrats majeurs dans les bus, de retards d'investissement chez plusieurs clients et de décalages de programmes dus à des problèmes techniques hors batterie chez certains constructeurs. Directement pénalisé par ce plongeon des volumes, l'Ebitda bascule en territoire négatif à -11,8 MEUR, contre un bénéfice opérationnel de 2,2 MEUR au premier semestre 2025.

Pour faire face à cette phase de transition, l'entreprise accélère le déploiement de son plan stratégique REPOWER27 marqué par des réductions de coûts et des cessions, le développement à l'international et le renforcement financier.

Pour 2027, la direction maintient son objectif d'atteindre un Ebitda à l'équilibre. Cette trajectoire repose sur une très forte reprise de la croissance des revenus, alimentée par la montée en puissance des programmes clients, la diversification sectorielle et la pleine matérialisation des économies de coûts de REPOWER27.

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FORSEE POWER
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