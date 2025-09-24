Premier semestre 2025 : + 74 % de progression du volume d’activité brut, des jalons décisifs franchis avec succès

Des avancées significatives

o Offre chaleur et froid : signature d’un premier Accord de Coopération et d’Exclusivité portant sur un projet en Île-de-France, pour un volume d’activité brut de 150 M€ sur 30 ans.

o Projet Lithium de France : lancement réussi de la phase pré-industrielle avec le début des opérations du premier doublet géothermique.

o Bpifrance au capital d’Arverne Group : Bpifrance devient actionnaire d’Arverne Group à hauteur de 4,3%, manifestant son soutien .



Forte croissance et bilan solide

o Croissance de + 74 % du volume d’activité brut , atteignant 10,5 M€, portée par les opérations de forage de l’installation géothermique sur la plateforme Roissy Charles de Gaulle pour le Groupe ADP.

o Endettement net de -60M€, -90M€ hors dette locative.





Événements postérieurs à la clôture

o Arverne Group signe un traité d’apport avec Hydro Energy Invest AS visant à renforcer sa participation au capital de Lithium de France .

o Succès de la levée de fonds de Lithium de France : financement par Arverne Group et Equinor Ventures d’une série B2 pour un montant de 40 M€ .



Perspectives 2025

o Confirmation de l’objectif de volume d’activité brut : entre 25 M€ et 30 M€, soit une progression de + 45 % à 75 % par rapport à 2024

o Maintien du programme d’investissement d’environ 50 M€