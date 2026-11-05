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Premier patient traité dans un essai de Phase 1 évaluant BT-001 de Transgene et BioInvent dans le cancer du rectum
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 08:00

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Transgene et l’Université de Copenhague collaborent dans le cadre de l’étude OV-PRIME-R initiée par l’investigateur (Investigator-sponsored trial-IST) évaluant la combinaison du virus oncolytique armé BT‑001 avec un anti‑PD‑1 chez des patients atteints d’un cancer du rectum localisé présentant un statut pMMR




Strasbourg, France, le 5 novembre 2026, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et l’hôpital Bispebjerg et Frederiksberg (Université de Copenhague), Danemark, annoncent que le premier patient a été traité avec succès dans l’étude de Phase 1 OV-PRIME-R . Cette étude initiée par l’investigateur (IST) évalue BT-001, un virus oncolytique armé administré par voie intratumorale en combinaison avec pembrolizumab par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancer du rectum localisé présentant un statut pMMR. Cette population représente environ 95 % des cas de cancer du rectum, qui, à ce jour, montrent une réponse limitée à l’immunothérapie utilisée seule.



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