Premier closing réalisé pour le fonds ESMI II d'Eurazeo

(AOF) - Eurazeo annonce le premier closing de son fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure II (ESMI II) à hauteur de 175 millions d'euros, dépassant son objectif initial de 1er closing fixé à 125 MEUR et représentant près de la moitié de sa taille cible finale de 400 MEUR.

"Lancé en décembre 2025, ce fonds est dédié au soutien de la décarbonation et de la transition énergétique du secteur maritime européen au moyen de solutions asset-based, sous forme de dette senior sécurisée", rappelle la société d'investissement.

ESMI II se concentre sur des actifs liés au transport maritime, aux énergies renouvelables ou aux infrastructures portuaires, avec un fort accent mis sur des actifs intégrant les conceptions les plus récentes et des technologies plus durables.

Ce premier closing a déjà été suivi de 2 investissements réalisés dans les 6 semaines suivant le lancement du fonds, avec le financement de 2 navires neufs et éco-responsables pour un armateur néerlandais de taille intermédiaire, Longship Group.

L'équipe ESMI II est conseillée par Elbe Financial Solutions. Le fonds bénéficie également du soutien du Fonds européen d'investissement, ainsi que de MAIF, Suravenir (Groupe Crédit Mutuel Arkéa), AG2R La Mondiale et L'Auxiliaire.