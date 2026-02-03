 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prelude Therapeutics augmente après l'approbation par la FDA d'un essai préliminaire pour un médicament contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du développeur de médicaments Prelude Therapeutics PRLD.O augmentent de 6,85% à 2,13 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA américaine a autorisé les essais sur les humains de son médicament expérimental, le PRT12396, pour la polycythémie vera et la myélofibrose - des cancers du sang où l'organisme produit trop de cellules sanguines anormales

** Le PRLD indique que l'étude à un stade précoce évaluera la sécurité et les premiers signes de bénéfice chez les patients atteints d'une maladie à haut risque

** Le PRT12396 est conçu pour cibler une mutation génétique fréquente dans les deux pathologies - PRLD

** La société prévoit de commencer à recruter des patients d'ici le deuxième trimestre 2026 et déclare avoir conclu un accord d'option exclusif sur le programme avec Incyte INCY.O .

** Les actions ont plus que doublé en 2025

Valeurs associées

INCYTE
104,0400 USD NASDAQ +1,33%
PRELUDE THERAP
2,1600 USD NASDAQ +6,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank