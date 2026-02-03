Prelude Therapeutics augmente après l'approbation par la FDA d'un essai préliminaire pour un médicament contre le cancer du sang

3 février - ** Les actions du développeur de médicaments Prelude Therapeutics PRLD.O augmentent de 6,85% à 2,13 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que la FDA américaine a autorisé les essais sur les humains de son médicament expérimental, le PRT12396, pour la polycythémie vera et la myélofibrose - des cancers du sang où l'organisme produit trop de cellules sanguines anormales

** Le PRLD indique que l'étude à un stade précoce évaluera la sécurité et les premiers signes de bénéfice chez les patients atteints d'une maladie à haut risque

** Le PRT12396 est conçu pour cibler une mutation génétique fréquente dans les deux pathologies - PRLD

** La société prévoit de commencer à recruter des patients d'ici le deuxième trimestre 2026 et déclare avoir conclu un accord d'option exclusif sur le programme avec Incyte INCY.O .

** Les actions ont plus que doublé en 2025