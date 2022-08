PREDILIFE : TRIPLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2022

PREDILIFE récolte les premiers fruits de sa strategie de distribution multi-canal B2B et B2B2C

Villejuif, France, le 30 août 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2022.

En K€ Données non auditées 30/06/22 30/06/21 Variation Chiffre d'affaires 151 39 x3,8

Accélération des ventes de bilans de prévention au 1 er semestre 2022

Au cours du premier semestre 2022, PREDILIFE a réalisé un chiffre d'affaires de 151 K€, en progression de 287% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La stratégie commerciale initiée par PREDILIFE depuis le 2 nd semestre 2021 visant à proposer aux entreprises des bilans de santé pour leurs collaborateurs commence à porter ses premiers fruits. Répondant à une préoccupation forte à la fois des employeurs et des salariés, les bilans de santé de PREDILIFE bénéficient d'un très bon accueil au sein des entreprises et ce, dans des secteurs aussi variés que l'assurance (Allianz), l'agroalimentaire (Lactalis) ou le commerce (Marionnaud). Cette croissance des ventes confirme l'intérêt grandissant pour la médecine prédictive et témoigne d'une volonté forte des sociétés d'être acteurs de la santé de leurs salariés.

Dans une logique de distribution au plus grand nombre des bilans multi-pathologies, PREDILIFE a par ailleurs réussi à s'entourer d'un large réseau de partenaires stratégiques de courtiers en assurance santé à l'instar de Mercer, 1 er courtier au monde, adressant en France 70% des sociétés du CAC 40, ainsi que de mutuelles prenant désormais en charge le remboursement des bilans telle Nuoma, la mutuelle de la High Tech.

S'appuyant sur des partenaires prescripteurs de renom, PREDILIFE a également poursuivi la distribution des bilans MammoRisk® auprès des médecins pour leurs patientes. Modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par l'UE, MammoRisk® est aussi proposé dans les plus grands hôpitaux et cliniques françaises (Hôpital Américain, Institut du sein Henri Hartmann, Institut français du sein etc.).

Par ailleurs, les ventes du 1 er semestre 2022 ont également connu une progression en Europe notamment en Italie, en Belgique et en Grèce.

Stéphane Ragusa déclare : « Nous sommes heureux de cette bonne orientation des ventes auprès d'acteurs aussi différents. Ces premiers clients représentent chacun des segments importants qui illustrent le large potentiel de croissance de nos marchés en France et à l'international ».

Perspectives favorables

Fort de ces développements prometteurs et des nombreux partenariats en cours de négociation depuis plusieurs mois, PREDILIFE affiche toute sa confiance pour poursuivre sa trajectoire de croissance en 2022 et au-delà.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.

