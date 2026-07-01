PREDILIFE : RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Villejuif, France, le 1 er juillet 2026 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires s'est tenue le 30 juin 2026, à 14 heures 30 dans les locaux de la Société situés aux Bureaux de la Colline – Saint Cloud.

L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, ont été adoptées à plus de 99% et notamment :

l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ;

l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ;

le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

la nomination d'un administrateur ;

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de Predilife ( www.predilife.com ), dans la rubrique « Communiqués et Publications/Assemblées Générales ».

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com